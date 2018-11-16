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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Pepe Beşiktaşı mahkemeye verdi

Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Pepe, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurdu.

Pepe'nin avukatı Burçin Barlas konuyla ilgili A Spor canlı yayınına bağlandı. Bu durumun futbolun içinde olduğunu ve dünyanın her yerinde, benzer durumlar söz konusu olduğunda futbolcuların avukatları aracılığıyla bu alacaklarını tahsil etmek için hukuki işlemlere başlayacağını belirten Barlas, "Alacağın tamamı tahsil edilip edilmediğiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Barlas, söz konusu alacaklar için FIFA, genel mahkemeler yahut TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvuru yapılabileceğini belirtti ve kendilerinin sürecin hızlı nihayete varması amacıyla UÇK'ya başvuru yaptıklarını açıkladı.

Real Madrid'le olan sözleşmesi sona erdikten sonra 2017 yazında Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Pepe, siyah beyazlı forma ile şimdiye dek çıktığı 52 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı.

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