Pedro Franconun yeni takımı belli oldu

Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti

Yönetim Robin van Persie'ye cezayı kesti

Fenerbahçe'nin yaptığı sakatlık açıklamasının ardından sosyal medya hesabından "Benim iznim ve rızam olmadan açıklama yapılması üzdü" diyen Robin van Persie, yönetimin hedefindeki isim.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.
Messi imzayı atıyor

Messi imzayı atıyor

Neymar’ı PSG’ye kaptıran Barcelona, takımın efsanesi haline gelen Lionel Messi’nin sözleşmesini sonunda uzatıyor. Katalan devi, Arjantinli yıldıza imzayı attırarak hakkında çıkan ayrılık dedikodularına da son vermek istiyor.
İşte Galatasaray'ın 3. forveti

İşte Galatasaray'ın 3. forveti

Avrupa hayallerini gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş, Galatasaray’ın üçüncü golcüsü olacak. Tudor ve Ergün, genç futbolcuyu yeniden kazanmak için adeta terapiye aldı. Sinan da tam konsantrasyonla çalışacağının sözünü verdi.
Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.

Pedro Franconun yeni takımı belli oldu

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve gözden düşen Pedro Franco'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Beşiktaş'a geldiği günden beri bekleneni veremeyen Pedro Franco, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı.

26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin 500 bin Euro'luk yıllık ücretinin 150 bin Euro'sunu Bolu'nun, kalan kısmını ise Siyah-Beyazlılar'ın ödeyeceği öğrenildi.

Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Robinho resmi hesabından Çaykur Rizespor'u açıkladı

Robinho resmi hesabından Çaykur Rizespor'u açıkladı


"Ligden çekilmeyi düşünüyoruz"


 

Haberturk

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Pedro Franconun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

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Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Robinho resmi hesabından Çaykur Rizesporu açıkladı

Robinho resmi hesabından Çaykur Rizespor'u açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Hikmet Karaman, Brezilyalı futbolcu Robinho’nun belli şartlarla yeşil-mavili takıma gelmeyi kabul ettiğini söylemişti. Ancak Brezilyalı yıldız Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Karadeniz ek
Ligden çekilmeyi düşünüyoruz

"Ligden çekilmeyi düşünüyoruz"

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