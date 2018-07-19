Paul Pogba Juventusa dönmek istiyor

İtalyan medyası, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın Juventus'a dönmek istediğini iddia etti.

Tuttosport'un haberine geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'da gösterdiği istikrarsız performansla eleştiri oklarının hedefine yerleşen 25 yaşındaki oyuncu Juventus'a dönmeyi kafasına koydu.

2012 yılında Juventus tarafından bonservis bedeli ödemeden transfer edilen yıldız oyuncu burada geçirdiği 4 sezonun ardından 2016'nın yaz ayında 105 milyon Euro karşılığında Manchester United tarafından transfer edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Manchester United ligi 81 puanla ikinci sırada tamamlarken Pogba 32'si ilk 11'de olmak üzere 36 maçta forma giydi. Bu maçlarda 6 gol atan yıldız oyuncu 12 de asist yaptı.

Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Pogba ile İtalyan ekibinin Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın da iletişime geçtiği iddia ediliyor.