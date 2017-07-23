Paristeki bir otelde transfer bitirildi!

Transferde yeniden gaza basan Galatasaray'da yönetim, dün akşam Paris'te bir otelde, Feghouli'nin menajeri ile bir araya geldi.

Avrupa Ligi'nde 2. turda veda ederek taraftarını büyük hüsrana uğratan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Dün başkan Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün Fransa'ya giderken, ikilinin akşam saatlerinde Paris'te bir otelde Sofiane Feghouli'nin menajeriyle transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

France Football'a yansıyan haberde, 27 yaşındaki futbolcu için yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve Cezayirli yıldızın transferinin kısa süre içinde tamamlanabileceği ifade edildi.

Rennes de devrede

Fransa'daki bir başka kaynak L'Equipe ise, West Ham'lı yıldız için Rennes kulübünün devrede olduğunu öne sürdü.

Sarı-Kırmızılı ekibin ilgisine karşın, Rennes'in teknik direktörü Christian Gourcuff'un eski oyuncusunu kadroda görmek istediği iddia edildi.