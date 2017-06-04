Paraları saçtı, küme düştü!

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Sunderland’in, bu sezon en çok maaş ödeyen 22. kulüp olduğu ortaya çıktı. Ada ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılan Atletico Madrid’i bile geride bıraktı.

Futbol dünyasında bu sezon en çok maaş ödeyen kulüpler listesi açıklandı. 279 milyon Pound’luk (979 milyon TL) maaş ödemesi ile Katalan devi Barcelona listenin ilk sırasında yer aldı. Barça’yı 265 milyon Pound (930 milyon TL) ile Manchester United, 256 milyon Pound’la (898 milyon TL) Premier Lig’in son şampiyonu Chelsea takip etti. Listenin dikkat çeken takımı ise Ada’da ligi son sırada tamamlayarak küme düşen Sunderland oldu.

Kırmızı-Beyazlı ekip, 90 milyon Pound’luk (315 milyon TL) maaş ödemesi ile listeye 22. sıradan girdi ve İspanya La Liga’yı 3. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılan Atletico Madrid’i (86 milyon Pound) geride bıraktı. 38 karşılaşmada sadece 6 galibiyet alan Sunderland’de yıldız golcü Jermain Defoe haftalık 80 bin Pound (280 bin TL), Manchester United’dan kiralanan Adnan Januzaj haftalık 60 bin Pound (210 bin TL) ve geçen sezon Liverpool’dan kadroya katılan Fabio Borini de haftalık 60 bin Pound kazanıyor.

Premier Lig damga vurdu

En fazla maaş ödeyen kulüpler listesi açıklandığında ilk 25’te 15 Premier Lig takımının olması dikkat çekti. Listede, İtalya’dan Juventus, Milan, İnter ve Roma, İspanya’dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya’dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Fransa’dan ise sadece Paris Saint Germain yer aldı.