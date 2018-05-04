Paqueta transferi için söz alındı

SİYAH-Beyazlı yönetim, Talisca'nın ayrılma ihtimaline karşı sambacının alternatifini aramaya devam ediyor.

İtalyan basınının iddiasına göre Beşiktaş, Flamengo'nun 20 yaşındaki yıldızı Paqueta'yı kadrosuna katmak istiyor.

Paqueta'yı Kartal’ın yanı sıra Milan ve Lazio da yakından takip ediyor. Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı’nda da forma giyen yetenekli futbolcunun menajeriyle iletişim halinde bulunan Transfer Komitesi, sezon sonunda cazip bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Yönetime yakın kaynaklara göre, Başkan Orman’ın Brezilya seferinde Paqueta’nın temsilcileriyle yakın ilişkiler kurdu ve transfer için söz aldı.

Güneş