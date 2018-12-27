Ozan Tufanla ilgilendiğimiz doğrudur

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ozan Tufan için sürpriz bir kulüpten transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Tufan için transfer açıklaması geldi.

Adı Beşiktaş'la da anılan Ozan Tufan için Süper Lig ekibi Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, oyuncuyla ilgilendiklerini doğruladı.

AA'ya konuşan Çavuşoğlu, "Netleşmeden herhangi bir şey söylemek doğru değil. Ortada bir şey yokken bir futbolcunun ismini zikretmek doğru değil. Burada sadece Ozan Tufan ile ilgilendiğimiz doğrudur. Fenerbahçe'de yeni hoca geldi. Kalacak ve gidecekler için karar verecekler. Kendim de bizzat Ali Koç başkandan talebimiz oldu, Sergen Yalçın istediği için. Ama bu konuyla alakalı net bir gelişme yok ve olumlu bir sinyal de yok." ifadelerini kullandı.