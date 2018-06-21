Ozan Tufanın yeni takımı belli oldu

Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu
Aykut Kocaman'ın geçen sezon devre arasında üstünü çizdiği Ozan Tufan'ın La Liga ekiplerinden Girona ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'ye 2015 yazında henüz 20 yaşındayken Bursaspor'dan 7 milyon euroya alınan milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, transfer listesine konuldu.
Menajerliğini Ahmet Bulut'un yaptığı Ozan, geçen sezon da birkaç İspanyol kulübüyle görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.
3 MİLYON EUROYA GİRONA'YA GİDİYOR
Fenerbahçe'ye 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euro bonservisle Girono'ya satılması bekleniyor.
Güneş
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