Ozan Tufanın yeni adresi belli gibi

Bavullarını topladı, çarşamba günü ayrılıyor

Cruzeiro yetkilileri geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul’a gelmiş, Fernandao transferi için hem Fenerbahçe ile hem de oyuncuyla el sıkışmıştı. Konya maçının son bölümünde şans bulan Sambacı, artık ayrılmak için gün sayıyor.