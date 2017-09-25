Ozan Tufanın sırrı ortaya çıktı

Milli futbolcu, özel antrenör ile çalıştı, diyet programları ile ideal kilosuna ulaştı. Kocaman, Ozan’ı 8 numara pozisyonuna koyunca da bu bölgede yıldızlaştı, Ekici ile Souza’nın katkılarıyla futbolu iki yönlü oynamaya başladı.

Fenerbahçe’nin yükselen yıldızı Ozan Tufan oldu. Sezon başı takımdan gönderilmesi planlanan futbolcu aradığı şartlarda yurtdışında kulüp bulamamış ve takımda kalmıştı.

Ardından teknik direktör Aykut Kocaman’ın yakından ilgilenmeye başladığı futbolcu, özel antrenör ile çalışmaya başlamış ve diyet programları ile ideal kilosuna ulaştı.

Bu sayede fizik kapasitesini arttıran Ozan, orjinal pozisyonunda oynamaya başlayınca takımın en etkili isimlerinden biri haline geldi. Geçen sezon Mehmet Topal ve Souza’nın önünde oyun kurmaya çalışan genç futbolcu, bunun sıkıntısını yaşıyordu. Tribünlerden gelen protestolarla birlikte özgüven problemi yaşayan Ozan, yeni sezonla birlikte gerçek kimliğine büründü.

Eski yerinde

Bunda en büyük etken “8 Numara” pozisyonunda oynaması oldu. Bursaspor’da bu bölgedeki performansıyla yıldızlaşan futbolcunun önünde şimdi oyun kuracak Mehmet Ekici arkasında ise savunmaya destek veren Souza forma giyiyor. Ozan bu sayede oyunu iki yönlü oynayabiliyor. İleri çıkışlarıyla etkili fırsatlar yakalarken, savunmaya da katkı sağlayıp önemli müdahalelerde bulunuyor.

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