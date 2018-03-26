Ozan Tufanda sıcak gelişme

Fenerbahçe astronomik teklifi elinin tersiyle itti

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.