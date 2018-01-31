Ozan Tufanda beklenmedik gelişme

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın transferi yılan hikayesine döndü. Dün gece ve bu sabah yaşanan gelişmelerle işler daha da karıştı.

Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan Tufan transferi için Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın kiralık teklifini kabul etti. Bu sabah saatlerinde ise işler değişti.

Ozan Tufan, transfer için havalimanında beklerken, İngiliz kulübü oyuncusu Bakary Sakho'nun sakatlanmasıyla transferden vazgeçti ve bu gelişmeyi kulübe ve oyuncuya iletti.

Sol kanatta görev yapan bu futbolcunun yerini doldurmak isteyen Palace, Ozan Tufan'ı rafa kaldırınca genç futbolcunun transferi yatmış oldu.

Kocaman'la anlaşamadı, şimdi ne olacak?

Aykut Kocaman'ın, 'planlarına uymadığı' gerekçesiyle takımdan gönderdiği Ozan Tufan, bu gelişmeyle takımda kaldı. Kocaman'ın bundan sonraki süreçte Ozan Tufan'la ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

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