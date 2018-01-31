5 aylık macera son buldu

5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Demba Ba resmen açıklandı

Demba Ba resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
Göztepe'den bir bomba daha

Göztepe'den bir bomba daha

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Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

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Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
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Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Ozan Tufan'da beklenmedik gelişme

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın transferi yılan hikayesine döndü. Dün gece ve bu sabah yaşanan gelişmelerle işler daha da karıştı.

Ozan Tufanda beklenmedik gelişme

Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan Tufan transferi için Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın kiralık teklifini kabul etti. Bu sabah saatlerinde ise işler değişti.

Ozan Tufan, transfer için havalimanında beklerken, İngiliz kulübü oyuncusu Bakary Sakho'nun sakatlanmasıyla transferden vazgeçti ve bu gelişmeyi kulübe ve oyuncuya iletti.

Sol kanatta görev yapan bu futbolcunun yerini doldurmak isteyen Palace, Ozan Tufan'ı rafa kaldırınca genç futbolcunun transferi yatmış oldu.

Kocaman'la anlaşamadı, şimdi ne olacak?

Aykut Kocaman'ın, 'planlarına uymadığı' gerekçesiyle takımdan gönderdiği Ozan Tufan, bu gelişmeyle takımda kaldı. Kocaman'ın bundan sonraki süreçte Ozan Tufan'la ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

Aykut Kocaman:

Aykut Kocaman: "Şampiyon olmamız çok zor görünüyor"

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Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu


 

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