Ozan Tufana Süper Ligden talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var
Alanyaspor'ta transfer çalışmaları erken başladı. Güney ekibinin devre arasında ilk olarak Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a teklif yapacağı öğrenildi.
Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına cumartesi günü Kayserispor karşısında çıkacak Alanyaspor, bir yandan da transfer çalışmalarına başladı.
Güney ekibinin devre arasında teklif yapacağı ilk oyuncu; Ozan Tufan. Fenerbahçe’de kadro dışı olan başarılı orta sahayı, özellikle teknik direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği öğrenildi.
Fenerbahçe’ye kiralama önerisi sunulacak.
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