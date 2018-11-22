Ozan Tufana Süper Ligden talip var

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna net yanıt

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle alakalı olarak sezon sonu oturup bir karar vereceğini belirterek, "İnşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda olur." dedi.