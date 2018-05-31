F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

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Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.
Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş'a yeşil ışık

Kara Kartal’ın radarındaki Deniz Türüç, Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı.
Kararını verdi! İşte 1. forveti

Kararını verdi! İşte 1. forveti

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon kadrosunun planlanması için bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, Alvaro Negredo ve Vagner Love'ın takımdaki geleceğiyle ilgili fikrini başkan Fikret Orman'a iletti.

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.

Ozan Tufana Süper Ligden talip var

Milli futbolcu ile Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor yakından ilgileniyor.

Ozan'ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü bildirilirken, bunu fırsat bile Karadeniz ekibinin de Ozan'la ilk teması kurduğu kaydedildi.

Çaykur Rizespor Başkanı Haşan Kemal Yardımcı'nın istediği isimler arasında ilk sırada olan orta sahayı teknik direktör İbrahim Üzülmez'in de takımında görmek istediği dile getirildi.

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Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor

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