Ozan Tufan neden yedek? İşte cevabı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonlarında Ozan Tufan neden kadro dışında sorularına kaçamak yanıtlar verdi. Gerçek ise ortaya çıktı.

Sivasspor maçında yedek kalınca Aykut Kocaman’la görüşen Ozan Tufan, neden oynamadığını sordu. Kocaman, sitemli konuşan genç oyuncuya, sahada dalgın davranışlarda bulunup yerini kaybettiğini ve bu nedenle goller yediklerini anlattı. Kocaman, eksiklerini gidermezse oynatmayacağını da bildirdi.

Fenerbahçe’de son haftaların en çok merak edilen ismi olan Ozan Tufan’la ilgili polemikler sürüyor. Son olarak genç futbolcunun İspanyol ekibi Deportivo’ya transfer olacağı iddiası ortaya atılırken, ulaştığımız kaynaklan bu bilgiyi doğrulamadı. Ancak, biz bu olayın perde arkasını araştırdığımızda çok ilginç bir olayla karşılaştık. İşte Ozan ile Aykut Kocaman arasında yaşananlar:

4 Kasım’da oynanan Osmanlı maçı, Fenerbahçe’de tam anlamıyla taşları yerinden oynattı. Kocaman, Mehmet Topal, Neustaedter ve Skrtel gibi sorun yaşadığı futbolcuları kadro dışı bırakması beklenirken, büyük bir sürpriz yapıp, bu oyuncuları bir sonraki hafta Sivasspor karşılaşmasında ilk 11’de oynattı. 19 Kasım’daki bu maçtan sonra yaşananlar Ozan için kötü günlerin habercisiydi.

Sivasspor maçına dek banko ilk 11’de oynayan ve birçoklarına göre başarılı bulunan Ozan, o gün yedek kulübede oturdu. Teknik direktör Aykut Kocaman ile özel bir görüşme yapan Ozan Tufan, daha önceden sorun yaşayan bazı oyuncuların sahada olmasına tepki gösterdi.

“Sorun çıkaran herkes sahada. Ben de mi oynamak için sorun çıkartayım?” sözleriyle tepkisini ortayan genç oyuncuya Kocaman, soğukkanlı bir şekilde yanıt verdi.

Tecrübeli teknik adam, yardımcılarının çıkardığı maç raporlarını Ozan Tufan’ın önüne koyup, yenilen gollerde büyük hataları olduğunu anlattı. Kocaman, genç oyuncusuna, çok arzulu ve gayretli olmasına rağmen sahada dalgın davranışlarda bulunup, yerini kaybettiğini, bu eksikliğini gidermediği takdirde oynamasının mümkün olmayacağını ifade etti.

Hürriyet