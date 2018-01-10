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Ozan Tufan için çılgın rakam

Al-Gharafa’nın başına geçen Bülent Uygun, Wesley Sneijder’in ardından Ozan Tufan için de girişimde bulunmayı düşündüklerini söylemişti.

Ozan Tufan için çılgın rakam

İddiaya göre Katar ekibi, Fenerbahçe’nin kapısını 8 milyon Dolar’lık (30 milyon TL) bir teklifle çaldığı belirtildi.

Yönetimin, Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan için gelen bu teklife sıcak baktığı ancak oyuncunun önceliğinin Avrupa’ya gitmek olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe, 2015 yılının ağustos ayında 22 yaşındaki futbolcuyu 7 milyon Euro’ya (31.3 milyon TL) transfer etmişti.

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Robin van Persie'ye 1 milyon euro daha

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Aykut Kocaman'ın listesinin en tepesinde o var


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