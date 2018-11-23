Ozan Tufan gidiyor, Ömer Ali geliyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadroya bildirmediği Ozan Tufan, devre arasında kesin olarak kiralanacak.

23 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibi Alanyaspor. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın, Ozan'ın transferinde hayli ısrarcı. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, transferin ocak ayında resmiyete döküleceği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe ile ilgili bir başka sürpriz transfer gelişmesi ise Ömer Ali Şahiner... Konyaspor'un kaptanlığını yapan milli futbolcunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Sarılacivertilerin ocak ayında Ömer Ali'nin bonservisi için Konyaspor ile masaya oturacağı öğrenildi.

Sabah