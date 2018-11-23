Gignac'tan Beşiktaş'a kötü haber

Gignac'tan Beşiktaş'a kötü haber

Adı Beşiktaş'la anılan ve üç yıldır Meksika'da top koşturan Andre Pierre Gignac, kulübüyle kontrat yeniledi.
Fatih Terim OHAL ilan etti

Fatih Terim OHAL ilan etti

Galatasaray Teknik Direktörü sağlık heyetiyle yaptığı toplantıda "Nagatomo, Serdar ve Ozan'ı Konya maçına yetiştirin" dedi. Eren'in durumu da yakı takipte.
"Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez"

"Fenerbahçe'ye 'oley' çekilmez"

Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, 2-2'lik Galatasaray derbisinde devre arası ve maç sonunda soyunma odasına damga vurdu.
Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Robin van Persie, Fenerbahçe hakkında flaş itiraflarda bulundu.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Ozan Tufan gidiyor, Ömer Ali geliyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadroya bildirmediği Ozan Tufan, devre arasında kesin olarak kiralanacak.

Ozan Tufan gidiyor, Ömer Ali geliyor

23 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibi Alanyaspor. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın, Ozan'ın transferinde hayli ısrarcı. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, transferin ocak ayında resmiyete döküleceği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe ile ilgili bir başka sürpriz transfer gelişmesi ise Ömer Ali Şahiner... Konyaspor'un kaptanlığını yapan milli futbolcunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Sarılacivertilerin ocak ayında Ömer Ali'nin bonservisi için Konyaspor ile masaya oturacağı öğrenildi.

Mehmet Topal ilaç gibi gelecek

Mehmet Topal ilaç gibi gelecek

Sadece Volkan Demirel

Sadece Volkan Demirel

Fenerbahçe Ljajic'i elinden kaçırmış

Fenerbahçe Ljajic'i elinden kaçırmış


 

Sabah

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Ozan Tufan gidiyor, Ömer Ali geliyor

Ozan Tufan gidiyor, Ömer Ali geliyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadroya bildirmediği Ozan Tufan, devre arasında kesin olarak kiralanacak.
Mehmet Topal ilaç gibi gelecek

Mehmet Topal ilaç gibi gelecek

Jailson cezalı, Isla sağ beke geçecek, Mehmet Ekici hazır değil... Orta sahada ciddi bir sıkıntı yaşandığı dönemde sahalara dönen Mehmet Topal, Koeman’a rahat bir nefes aldırdı.
Sadece Volkan Demirel

Sadece Volkan Demirel

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan isimler arasında takıma geri dönme şansı bulunan tek isim Volkan Demirel. Kadro dışı bırakılan Aatif ve Dirar’ın takıma geri dönüş şansı ise tamamen ortadan kalktı.
Fenerbahçe Ljajici elinden kaçırmış

Fenerbahçe Ljajic'i elinden kaçırmış

Beşiktaş’ın Torino’dan 6.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ljajic’in Türkiye’de ilk önce Fenerbahçe’ye geldiği ancak Sarı-Lacivertliler’in beğenmeyerek gönderdiği ortaya çıktı.
Scout ekibi Shaparenko’yu takibe aldı

Scout ekibi Shaparenko’yu takibe aldı

Fenerbahçe yönetimi, Türkiye-Ukrayna maçında dikkat çeken Dinamo Kiev’li Shaparenko’yu takibe aldı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir süredir scout ekibi tarafından izlendiği öğrenildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları 23,24,25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Ozan Tufana Süper Ligden talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Alanyaspor'ta transfer çalışmaları erken başladı. Güney ekibinin devre arasında ilk olarak Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a teklif yapacağı öğrenildi.
Ezeli rakipler Cesc Fabregasın peşinde

Ezeli rakipler Cesc Fabregas'ın peşinde

Fabregas için Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe de devreye girdi. Comolli yıldız ismin menajerini aradı. 31 yaşındaki İspanyol yıldıza imza parası da teklif eden Fenerbahçe şimdiden bir adım öne geçti.
Emre Belözoğlundan Fenerbahçe sorusuna net yanıt

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna net yanıt

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle alakalı olarak sezon sonu oturup bir karar vereceğini belirterek, "İnşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda olur." dedi.
Trabzonspor maçında ikisi de yok

Trabzonspor maçında ikisi de yok

Cezalılardan yana sıkıntıda olan Fenerbahçe'ye sakatlardan da kötü haber. Şener ve Alper’in Trabzonspor deplasmanına yetişmelerinin zor olduğu belirtildi.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....