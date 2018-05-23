Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

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Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

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Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.

Ozan Tufan defteri kesin olarak kapandı

Sezon içinde teknik kadro ile yaşadığı bazı sorunların ardından yönetim kurulunun da onayıyla kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen Ozan Tufan, sarı-lacivertlilerin gelecek planlamasında yer almıyor.

Ozan Tufan defteri kesin olarak kapandı

2013 yılının ağustos ayında 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Bursaspor’dan transfer edilen Ozan, aradan geçen süre zarfında istikrarlı şekilde şans bulamadığı gibi futbolundan çok özel hayatı ve aşırı kilolu halleriyle gündeme gelmişti.

SARI-lacivertlilere imza attığı günden bu yana birçok teknik adamla çalışsa da kimsenin ilk tercihi olmayan sorunlu futbolcunun bonservis bedeli belirlendi. F.Bahçe yönetimi, Ozan için kapılarını çalacak kulüplerden ilk aşamada 2 milyon Euro isteyecek. Pazarlıkların ardından bu rakamın 1 milyon Euro’ya düşmesi bekleniyor.

Bir  ara adı yurt dışından bazı kulüplerle anılsa da transferi gerçekleşmeyen oyuncu, geçtiğimiz yıllarda milli takımın da vazgeçilmeziydi. Ancak daha sonra çalkantılı bir dönem geçiren Ozan Tufan önce F.Bahçe daha sonra da Ay-yıldızlı formayı kaybetti. Orta saha oyuncunun Spor Toto Süper Lig’den bir kulüple anlaşması bekleniyor.

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Sampiy10

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