Ozan Tufan bu kez Premier Lige gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.

AYKUT Kocaman’ın kadro dışı bıraktığı ardından affettiği Ozan Tufan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Phillip Cocu’yla yeni bir başlangıç yapmak isteyen milli oyuncuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın talip olduğu öne sürüldü. İngiliz merkezli newsnow adlı sitenin haberine göre; Palace, geçen sezon da gündemine aldığı 23 yaşındaki milli oyuncu için yeniden Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalacak.

7 MİLYON EURODAN AŞAĞI OLMAZ

İSPANYOL ekip Girona’nın 8 milyon euroyu bulan bonservisi nedeniyle vazgeçtiği Ozan’ın menajeriyle biraraya gelen İngilizleri’in, bu transferde bir hayli ciddi olduğu belirtildi. Palace’ın F.Bahçe’ye ne kadarlık bir bonservis bedeli teklif edeceği bilgisine yer verilmeyen haberde, Sarı-Lacivertliler’in Ozan Tufan’ı Bursaspor’dan 7 milyon euroya transfer ettiğini ve bu rakamın aşağısına satmayacağı bilgisine yer verildi.

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