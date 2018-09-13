3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Ozan Tufan ağzındaki baklayı çıkardı

Fenerbahçe'de yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek istenen Ozan Tufan, ağzındaki baklayı çıkardı.

Ozan Tufan ağzındaki baklayı çıkardı

Sportif Direktör Comolli'nin görüştüğü 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Fali Ramadani sinyali verdi.

Ramadani'nin, "Ozan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek istemiyor. O Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i istiyor. Bize bonservisini verin." dediği iddia edildi.

Fenerbahçe TV'de Ali Koç, Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a yaptığı teklifi de canlı yayında ifade etmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de canlı yayınlanan "Camiaya Sesleniş" isimli özel programda önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a yaptığı teklifi de canlı yayında bu sözlerle dile getirdi.

Ali Koç, "Ozan Tufan gibi bir yatırımı yapmışken, yaşı da sadece 24 iken, mücevher gibi bir değer olması gerekirken, bu durumda olmasına ne Ozan, ne biz seviniyoruz. Uyum konusu, performansı, verileri, hoca ile arasındaki kimya, ne yazık ki olumsuz noktadaydı.

Ozan Tufan bazı takımların ilgisini çekti ama Fenerbahçe'deki yüksek maaşından dolayı Anadolu takımları topa giremedi. Beşiktaş'tan bize gelen bir şey yok. Beşiktaş'tan bize gelen, bizim kabul edemeyeceğimiz bir takas söz konusuydu, ancak pek çok oyuncuyu ilgilendiriyordu, bire bir takas değildi. İyi bir Ozan, Bursa'dan aldığımız Ozan, Türkiye'nin her takımında oynayabilir, Avrupa'da da oynayabilir. Onun da aynanın karşısına geçip, kendisini bir sorgulaması gerek. Hem milli takıma, hem de Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet edebilecek kalitesi var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın transferiyle ilgili vereceği karar şimdiden merak konusu.

Ali Koç'tan çılgın proje

Ali Koç'tan çılgın proje

Fenerbahçe'den Volkan Demirel'le ilgili flaş karar

Fenerbahçe'den Volkan Demirel'le ilgili flaş karar

Fenerbahçe'ye 3 yeni isim

Fenerbahçe'ye 3 yeni isim


 

Star

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Ali Koçtan çılgın proje

Ali Koç'tan çılgın proje

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un camiaya sesleniş yayınındaki sözleri büyük yankı uyandırdı. Taraftarı en çok heyecanlandıran nokta ise Koç’un Barcelona ortaklığı ile ilgili ifadeleriydi.
Ozan Tufan ağzındaki baklayı çıkardı

Ozan Tufan ağzındaki baklayı çıkardı

Fenerbahçe'de yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle kadro dışı bırakılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek istenen Ozan Tufan, ağzındaki baklayı çıkardı.
Fenerbahçeden Volkan Demirelle ilgili flaş karar

Fenerbahçe'den Volkan Demirel'le ilgili flaş karar

Damien Comolli'yi sportif direktörlüğe, Phillip Cocu'yu teknik direktörlüğe getirdikten sonra takımda gençleştirme operasyonu başlatan Ali Koç yönetimi flaş bir karar aldı.
Fenerbahçeye 3 yeni isim

Fenerbahçe'ye 3 yeni isim

Ligdeki rakipleri yakından tanımak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, 3 kişiyi kadroya dahil edecek. İngiliz şirketten destek alınacak.
Dirar ve Ozan Tufanın yeni adresleri belli oldu

Dirar ve Ozan Tufan'ın yeni adresleri belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan üç isimden ikisi gidiyor. Dirar ve Ozan Tufan'ın yeni adresleri belli oldu.
Ali Koç, Beşiktaşın Ozan Tufan teklifini açıkladı

Ali Koç, Beşiktaş'ın Ozan Tufan teklifini açıkladı

Kulüp kanalında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş’ın Ozan Tufan’a yaptığı teklifi açıkladı.
Fenerbahçe Cocunun yerine ona teklif götürmüş

Fenerbahçe Cocu'nun yerine ona teklif götürmüş

İngiliz basınının iddiasına göre Fenerbahçe'nin Cocu'nun yerine düşündüğü Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal teklifi reddetti.
Andre Ayewin Cocudan bir isteği var

Andre Ayew'in Cocu'dan bir isteği var

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, Phillip Cocu'yla görüşerek hücum hattının solunda oynamak istediği söyledi.
Herkes eleştiriyor ama kimse vazgeçemiyor

Herkes eleştiriyor ama kimse vazgeçemiyor

Herkes eleştiriyor ama ne önceki hocaları, ne Lucescu ne de Cocu ondan vazgeçmedi. Hollandalı teknik adam, “Türkiye’nin en iyi sol beki... Eleştirileri anlamıyorum” dedi.
İngilizlerden gündeme bomba gibi düşen haber

İngilizlerden gündeme bomba gibi düşen haber

Yeni sezonda yepyeni bir yönetim, teknik heyet ve futbolcu grubunun oluştuğu Fenerbahçe için İngiltere'den müthiş bir iddia ortaya atıldı.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....