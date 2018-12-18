'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, Beşiktaş’ın radarına girdi. Milli eldiveni bedava bırakmak istemeyen bordo-mavililer, siyah-beyazlılardan eski kalecileri Tolga Zengin’i talep etti. İki tarafın derbinin ardından konuyu gündeme getirdiği öğ
İtalyan devi, Trezeguet için geliyor

İtalyan devi, Trezeguet için geliyor

Arap takımlarının kadrosuna katmak için çaba harcadığı Kasımpaşalı Trezeguet’ye son talip Avrupa’dan.
Aatif'a talip var

Aatif'a talip var

Ara transferde kadrosunu güçlendirip zirve yarışına ortak olmak isteyen Atiker Konyaspor, hemen hemen her transfer döneminde gündemine gelen Aatif için bu kez çok ısrarcı.
Yeni sözleşme yolda

Yeni sözleşme yolda

Beşiktaş’ta son yıllardaki performansıyla beklenenin çok altında kalan Mustafa Pektemek, bu sezon golcülerin formsuzluğunda görev aldığı karşılaşmalarda başarılı işler çıkardı.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

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Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Ozan Kabak'a astronomik teklif

Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak için Manchester United’ın çılgın bir teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Ozan Kabaka astronomik teklif

İngiliz ekibi Manchester United'ın 18 milyon poundluk bir teklifle Ozan Kabak için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

CİTY DE YAKIN TAKİP EDİYOR

Manchester City de Ozan ile yakından ilgileniyor. Bilindiği gibi Başkan Mustafa Cengiz kısa bir süre önce İngiltere’ye giderek Manchester City idarecileriyle bir görüşme yapmıştı. Ozan Kabak ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek. Terim, devrede Ozan’ın iyi bir bedele gitmesine onay verdi.

İşte Fatih Terim'in hedefindeki forvet

İşte Fatih Terim'in hedefindeki forvet

Fatih Terim'in maaşı ortaya çıktı! Tamamı TL

Fatih Terim'in maaşı ortaya çıktı! Tamamı TL

22. zafer için elinde 3 koz var

22. zafer için elinde 3 koz var


 

Akşam

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İşte Fatih Terimin hedefindeki forvet

İşte Fatih Terim'in hedefindeki forvet

Galatasaray, devre arasında yapacağı forvet transferi için gözünü Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'e dikti.
Ozan Kabaka astronomik teklif

Ozan Kabak'a astronomik teklif

Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak için Manchester United’ın çılgın bir teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.
Fatih Terimin maaşı ortaya çıktı! Tamamı TL

Fatih Terim'in maaşı ortaya çıktı! Tamamı TL

Yönetim, KAP’a yaptığı bildirimde ücret açıklamamış ancak Türk Lirası olduğu belirtilmişti. Fatih Terim’in yıllık 18 milyon TL alacağı öğrenildi. Yerli oyuncuların da sözleşmelerinin tamamı TL olacak.
22. zafer için elinde 3 koz var

22. zafer için elinde 3 koz var

Başakşehir maçının ardından yönetim ve Fatih Terim bir araya gelip strateji geliştirdi. Galatasaray devre arasında yapılacak transferlere, sakat ve cezalıların dönecek olmasına ve ikinci yarıdaki iç saha avantajına güveniyor.
İngiliz basını bombayı patlattı

İngiliz basını bombayı patlattı

İngiliz basını, Manchester City’nin hocası Pep Guardiola’nın Galatasaray’ın genç stoperi Ozan Kabak’ı takip ettiğini ve sezon sonunda resmi teklif yapılabileceğini yazdı.
Alan transferinde sona gelindi

Alan transferinde sona gelindi

Devre arasında öncelikle golcü sorununu kökünden çözmek isteyen Galatasaray, Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ilk olarak Guangzhou Evergrande forması giyen 29 yaşındaki Alan'a gidecek.
Barış Alıcı için Galatasaray itirafı

Barış Alıcı için Galatasaray itirafı

Menajer Batur Altıparmak, “Barış Alıcı’yı Galatasaray ile Başakşehir de istemişti. Doğru zamanda Fenerbahçe'ye geldi” dedi.
5 futbolcu Fatih Terime başkaldırmış

5 futbolcu Fatih Terim'e başkaldırmış

21 Temmuz’daki Valencia maçı sonrası Gomis, Maicon, Feghouli, Mariano ve Belhanda, Terim’e giderek “Hocam kötü bir kamp geçirdik. İyi hazırlanmadık” dedi. Bunu kazan kaldırma olarak gören Teknik Direktör Fatih Terim, Gomis'in biletini kesti.
Galatasaray Brezilyalı golcüyle anlaşmak üzere

Galatasaray Brezilyalı golcüyle anlaşmak üzere

Bu sezon lige iyi başlayan ancak sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle art arda kötü sonuçlar alan Galatasaray, golcü ihtiyacını Rusya’dan gidermek için harekete geçti.

Selçuk İnanda sıcak gelişme

Selçuk İnan'da sıcak gelişme

Galatasaray'da şu an için 2 milyon 950 bin Euro garanti para ve maç başına 25 bin Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncu Selçuk İnan, 1+1 yıllık yeni sözleşmesindeki ücretinde yüzde 50 fedakârlık yapacak.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

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