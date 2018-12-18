Ozan Kabaka astronomik teklif

Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak için Manchester United’ın çılgın bir teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

İngiliz ekibi Manchester United'ın 18 milyon poundluk bir teklifle Ozan Kabak için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

CİTY DE YAKIN TAKİP EDİYOR

Manchester City de Ozan ile yakından ilgileniyor. Bilindiği gibi Başkan Mustafa Cengiz kısa bir süre önce İngiltere’ye giderek Manchester City idarecileriyle bir görüşme yapmıştı. Ozan Kabak ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek. Terim, devrede Ozan’ın iyi bir bedele gitmesine onay verdi.

Akşam