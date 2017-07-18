Oumar Niasse Süper Lig devine geliyor!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe, Oumar Niasse'nin transferi için kulübü Everton'la görüşmelere başladı. Everton onun için 10 milyon Pound'luk bir bonservis ücreti belirlediği fakat Fenerbahçe'nin bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmenin planlarını yaptığı kaydedildi.

Şubat 2016'da Lokomotiv Moskova'dan 18 milyon Euro bedelle transfer edilen Niasse, ilk sezonunda Lukaku'nun arkasında kalırken yeni sezonda takımın başına Ronald Koeman'ın gelmesiyle iyice gözden düştü ve rezerv takımla idmanlara çıkmaya başladı.

Sezonun ikinci yarısıyla birlikte Hull City'ye kiralanan 27 yaşındaki golcü forma giydiği 17 lig maçında 4 gol kaydetti. Yıldız oyuncu 2013-14 sezonunda Akhisar Belediyespor formasıyla gösterdiği performansla Lokomotiv Moskova'ya transfer olmuştu.

Niasse bu sezon da Koeman'ın planları arasında yer almıyor zira İngiliz ekibi forvete Malaga'dan Sandro Ramirez'i transfer ederken yıldız bir isim daha kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın elinde halihazırda forvet olarak sadece Robin van Persie bulunuyor. U21 takımından Ahmethan Köse de elde başka isim bulunmaması sebebiyle zaman zaman hazırlık maçlarında şans buluyor.

Ajansspor