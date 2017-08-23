Oumar Niasse bombası
Aykut Kocaman, hücum hattında kullanabileceği çok yönlü ve hızlı bir oyuncu istemişti.
Aboubakar’ın başarılı performansı sonrası Porto, oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.
Moussa Sow konusunda ise gelişme yaşanmadı. Bu bölge için arayışlarını sürdüren yönetime, menajerlerden Oumar Niasse önerisi geldi.
Everton’ın göndermeye çalıştığı 27 yaşındaki oyuncunun kiralanabileceği kaydedildi. Aykut Kocaman’ın onay vermesi halinde Sarı-Lacivertliler, bir dönem Akhisar forması giyen Niasse için girişimde bulunabilir.
İlk yorumu siz yapın!