Östersunds maçında Galatasarayı bekleyen 4 büyük tehlike!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda perşembe günü İsveç’in Östersunds takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray’da, bu kritik maç için geri sayım başladı.

Östersunds karşısında Galatasaray'ın işi hiçte kolay olmayacak! Toplam kadro değeri 6 milyon 850 bin Euro’yu bulan Östersunds her ne kadar zayıf bir takım gibi görünse de İsveç ekibinin bazı özellikleri ve ülkedeki coğrafi koşullar, sarı kırmızılıların işinin hiçte kolay olmayacağını gösteriyor. İşte Östersunds maçı öncesi Galatasaray’ı bekleyen tehlikeler:

1-) SAHALARI SUNİ ÇİM

Karşılaşmanın oynanacağı Jamtkraft Arena’nın sahası suni çimle kaplı. Bilindiği üzere suni çim, normal çime göre daha kaygan ve top fazla sekmiyor. Sahanın kaygan oluşu sakatlık riskini artırıyor.

2-) RAKİP HER YÖNDEN HAZIR

İsveç Ligi’nde 2017-18 sezonu 14 hafta önce başladı ve halen devam ediyor. Rakip hem fizik kondisyon yönünden hem de kadro yönünden hazır. Galatasaray’da ise henüz hiçbir şey tam değil.

3-) SERT VE DİNAMİK

Fizik olarak zaten güçlü ve formda bir takım olan Östersunds, sert oyunuyla biliniyor. İsveç ekibinin diğer önemli özelliği ise takım halinde çok koşmaları ve ön alanda baskı uygulamaları.

4-) HAVA KARARMIYOR

Kuzey Kutbu’na yakın olan Östersunds’ta iklim koşulları son derece ilginç. Geceleri hava tam olarak kararmıyor. Bu da Galatasaraylı futbolcuların uyku sorunu yaşamasına neden olabilir.

Hürriyet