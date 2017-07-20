Bir transfer daha resmen açıklandı

Bir transfer daha resmen açıklandı

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Muslera'da son dakika! Teklif var

Muslera'da son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti.
Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

Mitrovic için Beşiktaş'a şaka gibi teklif!

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Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Transfer yapabilmek adına oyuncu satması gereken sarı lacivertli yönetim, Rus futbolcu Neustadter için Spartak Moskova’dan gelen teklifi reddetti.
Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, özel açıklamalarda bulundu.
Kadın muhabir sordu, Nuri Şahin dondu kaldı!

Kadın muhabir sordu, Nuri Şahin dondu kaldı!

Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’un orta saha oyuncularından Nuri Şahin’e basın toplantısında sorulan bir soru gündem oldu.
Açıklama geldi! Arda ayrılıyor mu?

Açıklama geldi! Arda ayrılıyor mu?

Barcelona'nın Sportif Direktörü Robert Fernandez, basın toplantısında yaptığı açıklamada Arda Turan mesajı verdi. Fernandez, Arda'nın transfer olacağı yönündeki haberleri bir nevi yalanlamış oldu.

Östersunds hocası bile inanamadı!

Östersunds teknik direktörü Graham Potter, Galatasaray'ı elemelerini değerlendirdi, "Bu bizim için bir rüya gibi" dedi.

Östersunds hocası bile inanamadı!

Östersunds teknik direktörü Graham Potter, Galatasaray eşleşmesini ve Sarı Kırmızılılar'ı elemelerini değerlendirdi.

"Bu bizim için bir rüya" diyen Potter şunları söyledi:

Biz gelişmekte olan bir futbol kulübüyüz ve tarihi olan büyük bir takımla eşleştik. Biz kendimize güveniyorduk. Kendimize güvenmezsek kim bize güvenecek? Sezon ortasındayız ve formdayız, hazırdık bu maçlara...

Bizim için gerçekten bir rüya gibi... Galatasaray'ı yenebilmek, eleyebilmek çok büyük bir olay. Galatasaray, sezonu haziran ayında kapattı. Çok fazla zaman geçmedi. Biz mertçe oynadık ve kazandık. Bu yüzden turu geçtik diye düşünüyorum.

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İkinci Tromsö vakası! Cimbom köy takımına elendi!

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Östersunds hocası bile inanamadı!

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Medipol Başakşehirden Galatasaraya gönderme!

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İkinci Tromsö vakası! Cimbom köy takımına elendi!

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Igor Tudordan Östersunds maçı öncesi Wesley Sneijder açıklaması

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Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

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Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

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