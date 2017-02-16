Osmanlıspor Yunanistandan avantajlı döndü!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Osmanlıspor, zorlu Olympiakos deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü ve rövanş için çok büyük bir avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimziden Osmanlıspor, Olympiakos deplasmanından 0-0'lık skor ve müthiş bir avantajla döndü. Osmanlıspor için Ankara'daki rövanşta her türlü galibiyet yeterli olacak.

Gollü beraberliklerde ise Yunan temsilcisi turu geçen taraf olacak.

Maçtan dakikalar...

2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fortounis’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

20. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında topla sağdan ceza alanına giren Bifouma’nın yerden çıkardığı topa Ndiaye yetişemeyince Türk ekibi bir golden oldu.

41. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Botia’nın vuruşundan kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Osmanlıspor defansının hatasında topu kapan Cardozo’nun yerden şutunda kaleci tehlikeyi önledi.

44. dakikada Vrsajevic’in ön direğe topla buluşan Ndiaye rakibini geçtikten sonra vuruşuna yaptı ancak kaleci Leali meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karce iyi çıkardı

55'te Seba, Luiz Carlos'tan sıyrıldıktan sonra ceza yayı gerisinden sol ayağıyla çok sert vurdu ancak kaleci Zydrunas Karcemarskas sağına giden topu yatarak çelmeyi başardı.

67'de Seba'nın süreklediği atakta ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Oscar Cardozo sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top savunmamızda Numan Çürüksu'dan top geri döndü.

Yavaş ol Viana!

74'te Olympiakos 10 kişi kaldı! Köşe vuruşu sonrasında Bruno Viana, Vaclav Prochazka'ya faul yaparken pozisyonun ardından Viana, yerde kalan Prochazka'ya tekme attı. O bölgede bulunan Hakem Ruddy Buquet, Bruno Viana'ya direkt kırmızı kart çıkardı.

Hakem Ruddy Buquet'nin düdüğüyle karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.