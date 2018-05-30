Osmanlıspor Serdar Gürler için dünyaları istedi

Osmanlıspor, yıldız oyuncusu Serdar Gürler için rekor ücret talep etti. Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği futbolcunun bonservis bedelinin 10 milyon Avro olduğu iddia edildi.

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'e veda etti ancak sezona damga vuran oyuncusu Serdar Gürler, transferin gündeminden düşmüyor.

Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan 26 yaşındaki futbolcu için rekor bir bonservis bedeli belirlendiği iddia edildi.

Özellikle Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği Serdar için Osmanlıspor, 10 milyon Avro bonservis bedeli talep ediyor.

Gençlerbirliği'nde 13 gol kaydeden Serdar, Mor Sarılı ekipte ise 12 kez rakip ağları sarstı.

Son iki sezondaki formu ile A Milli takıma yükselme başarısı da gösteren Serdar Gürler, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de devam etmek istediğini açıklamıştı.

TRT Spor