Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.
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Volkan Demirel'e büyük şok!

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Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

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Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.
Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.
Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

Osmanlıspor maçı öncesi yönetimden büyük jest!

Trabzonspor yönetiminden Osmanlıspor maçı öncesi futbolculara jest.

Osmanlıspor maçı öncesi yönetimden büyük jest!

Bordo mavili yönetim, Osmanlıspor maçı öncesi oyuncuların alacaklarının önemli bir bölümünü daha ödedi.

Yaklaşık 5 milyon TL'yi bulan bu ödeme bordo-mavili futbolcuların keyfini daha da artırırken, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, oyunculara Osmanlıspor maçının mutlaka kazanılması gerektiğini söyledi.

Ersun Yanal da "Yönetim bizi mutlu ediyor biz de kazanarak onları mutlu edelim" diye konuştu.

Mehmet Ekici'de son dakika!

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Osmanlıspor maçı öncesi yönetimden büyük jest!

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