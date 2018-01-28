Onur Kıvraktan maç sonu Volkan Demirel açıklaması

Trabzonspor Kaptanı Onur Kıvrak karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor Kaptanı Onur Kıvrak karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı çok tutuk başladıklarını ve istedikleri oyunu sergileyemediklerini ifade eden Onur, "Oyuncu arkadaşlarımızda hafif bir baskı vardı. Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız taktirde yukarılara daha kolay tırmanacaktık, istemezdik tabi ki böyle bir beraberlik. Gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, onlara galibiyet armağan etmek isterdik olmadı" dedi.

"İKİ TAKIM KAPTANINA YAKIŞIR..."

Fenerbahçe ile aralarında geçmişten bugüne kadar gelen bir rekabet olduğunu hatırlatan Onur şöyle dedi:

"İki camiada büyük. Şu bulunduğumuz an, milletçe kenetlenmemiz gereken bir an. Şu an devletçe kenetlememiz gerekiyor. Bizde çok iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Askerlerimizin burnu dahi kanamasın, zaferle gidip zaferle dönsünler inşallah. Aramızda bazı şeyler var ve bu işin hukuki boyutu devam ediyor. Bizi izleyen kardeşlerimiz var, onlara örnek olmak zorundayız. Hele ki şu an ülkece bulunduğumuz ortamda iki takım kaptanına yakışır şekilde hareket etmemiz gerekiyordu, öyle de yaptık. Geçen hafta bireysel hatamdan dolayı üç puanı kaybettik. Ben robot değilim, robot olsam her maçı iyi oynardık. Sosyal medya kullanmıyorum ama sağ olsunlar yazıyorlar orda bende görüyorum. 11'inci yılım oldu benim. Ben burada oynarken, sosyal medyada benim hakkımda yazan arkadaşlar 5 yaşındaydı. Ben o maçtan sonra ailemi Trabzon’a getirmedim, tesiste kendimi dinlemek istedim orada kaldım. Ben bu şehirle yatıp kalkıyorum. Her ne kadar antipatikte gözüksem bazı insanlara ben burayla bağdaşlaştım. Onlar ne kadar üzülürse bende üzülüyorum."

'BURAK İNŞALLAH GOL KRALI OLUR'

Burak'la ilgili konuşan Onur, "17'nci golünü attı. İnşallah gol kralı olur. Zaten kral. Bu hafta bir antrenmana çıktı ama buna rağmen oynadı. Böyle de oynamaya devam edecek. Sonuçta kral unvanı kolay kazanılmıyor" ifadelerini kullandı.