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Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.

Onu istiyorlar! Busquetse benzettiler

Trabzonspor'da son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Okay Yokuşlu, Akhisarspor maçında da sahne aldı ve başarılı performansını golle taçlandırdı. Oyunun iki yönünü de başarıyla oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu şimdiden 2 Avrupa kulübünün radarına takıldı. Performansıyla takım arkadaşları Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'yı gölgede bırakan Okay'a Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'un yanı sıra İspanyol devi Sevilla'nın da talip olduğu ileri sürüldü.

Milli oyuncuyu Barcelona'nın orta sahadaki değişilmez ismi Sergio Busquets'e benzeten AS Gazetesi, Sevilla'nın Okay'la yakından ilgilendiğini yazdı. Haberde Fransız yıldız Nzonzi'ye 40 milyon euroluk bir teklif gelmesi hâlinde Endülüs kulübünün oyuncuyu satacağı ve yerine Okay'ı transfer edeceği ifade edildi. Altyapısını Karşıyaka ve Altay'da alan Okay Yokuşlu, 2015 yaz döneminde 2 milyon euro karşılığında Kayserispor'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Genç yıldız, 9 kez A Milli Takım'ın formasını giydi.

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