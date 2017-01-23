Caceres için yeni teklif!

Caceres için yeni teklif!

Trabzonspor, vazgeçtiği riskli Martin Caceres transferi için yeni bir teklif sundu.
Hamit Altıntop'un yeni adresi...

Hamit Altıntop'un yeni adresi...

TFF 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor'da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Mehmet Ekici için karar verildi!

Mehmet Ekici için karar verildi!

Trabzonspor Yönetimi, "Fenerbahçe'den başka yerde oynamam" diyen Mehmet Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı.
Poldi için flaş iddia!

Poldi için flaş iddia!

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Ganso ile görüşmeler sürüyor!

Ganso ile görüşmeler sürüyor!

Bordo-mavililer, Espanyol’un santrforu Felipe Caicedo’yu bu hafta bitirmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibinin, Sevilla’da forma giyen orta ve sağ kanat oyuncusu Ganso’yu da takip ettiği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.
Robben'de son dakika!

Robben'de son dakika!

Birkaç sezondur Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan Bayern Münih ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Arjen Robben, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Cimbom'a tecrübeli stoper!

Cimbom'a tecrübeli stoper!

Ahmet Çalık’la defansın geleceğini sağlama alan Galatasaray, ara transfer döneminde deneyimi yüksek bir ismi de kadrosuna katacak. Brezilya’nın Sao Paulo takımında forma giyen Maicon için temaslar hızlandırıldı, pazarlıklar sürüyor.
Şok gerçek ortaya çıktı!

Şok gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray, formsuzluğu devam eden Selçuk İnan'la ilgili şok bir karar verdi.

Ontivero'nun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'la olan sözleşmesini fesheden 22 yaşındaki Lucas Ontivero'nun yeni takımı belli oldu.

Ontiveronun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'a 2013-14 sezonunun devre arasında Uruguay takımı CA Fenix'ten 2 milyon Euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu Lucas Ontivero'nun sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti.

Sarı kırmızılılara geldiği zaman 'Messi' benzetmeleri yapılan ancak fazla forma şansı bulamayarak sırasıyla Gaziantepspor, Budapest Honved, NK Olimpija, Montreal Impact gibi takımlara kiralanan sol kanat oyuncusunun yeni takımı belli oldu.

Galatasaray'la yollarını ayıran Ontivero, Şili takımlarından Universidad de Chile'yle anlaştı.

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Ontivero'nun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'la olan sözleşmesini fesheden 22 yaşındaki Lucas Ontivero'nun yeni takımı belli oldu.
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