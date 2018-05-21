Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı. Sarı Kırmızılı takımın bu sezon Muslera'nın yedeği olarak transfer ettiği kaleci Carrasso ile yeni sezonda yolların ayrılmasına karar verildi.

Galatasaray yönetimi ile kaleci Carrasso arasında yapılan görüşmede deneyimli kaleciye yabancı durumundan dolayı önümüzdeki sezon bir yerli kaleciyi düşündükleri iletildi ve bu sebeple Carrasso ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Carrasso bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev aldı.

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