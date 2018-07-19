Önce karşı çıkmıştı, şimdi onay verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmeden Hırvat oyuncu Domagoj Vida'nın gidişine onay çıktı.

Mitrovic'i, Club Brugge'e verdikten sonra tamamen Vida üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş Yönetimi, dün Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampını ziyaret eden Başkan Fikret Orman ve yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Hüseyin Mican, siyah-beyazlı teknik adamla transfer zirvesi gerçekleştirdi.

Vida için önerilen astronomik rakamlar karşısında mecburen bu oyuncuyu satmak zorunda kalacaklarını Güneş'e ileten Fikret Orman, savunmada oluşan boşluğun kapatılacağının güvencesini de verdi. Tosic ve Mitrovic'ten sonra Vida'yı da göndermeye hazırlanan yönetim, teklif edilen rakamın daha da yukarıya çıkarılması için çaba sarfediyor.

Önce forvet

West Ham'ın 22 milyon euroluk önerisinden sonra Liverpool ile de bir görüşme yapması beklenen siyah-beyazlı idarecilerin, İspanya'dan gelmesi muhtemel tekliflerin, yüksek rakamlara ulaşma ihtimaline soğuk bakıyor. İngiliz kulüplerinin transferde kesenin ağzını açması nedeniyle tamamen Ada'ya odaklanan Başkan Orman, önümüzdeki günlerde Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte İngiltere'ye gidecek.

Vida'nın satışından sonra, tamamen forvet transferine yönelecek olan yönetim, bu durumda yeni bir stoper için de düğmeye basacak. Yönetimle bir araya gelen Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise "Kulübün çıkarları doğrultusunda Vida'nın gidişi artık sizin alanınızda olan bir durum. Eğer kulübün çıkarlarına uyacak bir durumsa Vida satılabilir. Fakat sezon başlamadan transferlerin bir an önce bitmesi bizim için çok önemli" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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