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RvP'den yine aynı bahane!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

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Gomis'in maliyeti belli oldu

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Önce Aboubakar, sonra Vida!

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Beşiktaş’ın patronu, Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya otururken, bir sonraki satıştan pay ve 6 milyon Euro teklif etti. Ardından Hırvatistan’a geçen Orman, stoper Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi

Önce Aboubakar, sonra Vida!

Şampiyonluğu ilan eder etmez yeni sezonun planlamalarına başlayan Beşiktaş’ta, Başkan Fikret Orman sefere çıktı...

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Siyah-Beyazlı kulübün patronu, burada Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya oturdu.

Fenerbahçe devreye girince

Orman’ın apar topara gitmesinin sebebi, Lens harekatına karşılık Fenerbahçe’nin de Aboubakar konusunda nabız yoklamaya başlaması. Sözleşmesinde 10 milyon Euro’luk opsiyon maddesi bulunan Aboubakar için Başkan rakamı 6 milyon Euro’ya kadar çıkarttı.

Buna ek olarak Aboubakar’ın bir sonraki satışından yüzde 30 pay da önerildi. Porto düşünmek için zaman isterken, 25 yaşındaki forvetle ilgili ilginç bir detay; bonservisinin yüzde 70’inin eski kulübü Lorient’de olması. Başkan Fikret Orman, yaptığı teklifin ardından beklemeye geçerken, rotayı Hırvatistan’a çevirdi.

Şenol Güneş’e hediye...

Beşiktaş’ın 1 numarası, burada Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi. Dinamo Kiev’in 28 yaşındaki yıldız stoperini geçen sezondan beri isteyen Kartal, yaz döneminde bu işi artık bitirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi faktörünü koz olarak kullanan Başkan Orman, Hırvat defans oyuncusunu alıp teknik direktör Şenol Güneş’in kaliteli stoper ihtiyacını da gidermeyi hedefliyor.

İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı!

İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı!

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Oğuzhan Özyakup'tan Robin van Persie açıklaması

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Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

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İşte Beşiktaşın Şenol Güneş planı!

İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı!

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