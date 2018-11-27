Onaziden kötü haber geldi

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, sağ baldırında ikinci derece kas yaralanması tespit edilen Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Trabzonspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig’de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi’de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir"