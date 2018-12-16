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Onazi, kendi kalesine attığı gol için ne dedi?

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Ogenyi Onazi, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Onazi, kendi kalesine attığı gol için ne dedi?

Trabzonspor'un Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Ogenyi Onazi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın ilk golünde topun kendisine çarparak ağlara gitmesi hakkında görüşü istenen Ogenyi Onazi, "Böyle pozisyonlar futbolda var. Bir önceki pozisyonda topu uzaklaştırdım ama bir sonraki pozisyonda top yüzüme çarptı ve gol oldu. Futbolda bunlar oluyor." dedi.

Galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan Onazi, "Buradan üzgün ayrılıyoruz. Buraya galibiyet için gelmiştik. Galibiyete de çok yakındık. Ama maç içerisinde beklemediğiniz olaylar geliyor. Kaptınımız Sosa çıkınca zorlandık. Bu bizim istediğimiz bir skor değildi. Önümüzdeki hafta için sıkı çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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