Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Kara Kartal’ın Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynayacağı Olympiakos maçında en önemli hücum gücü Anderson Talisca olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda perşembe günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar’ın bu maçtaki kilit ismi Anderson Talisca olacak. Georgios Karaiskakis Stadı’nda yapılacak karşılaşmada oyunu Brezilyalı futbolcunun üzerine kurmayı hedefleyen teknik direktör Şenol Güneş, takımın 1 numaralı golcüsü Cenk Tosun’un maç boyunca sert Olympiakos savunmasının markajında olacağını düşünerek skor görevini Talisca’ya verdi.

Kanatlar değişimli oynayacak

Bu sezon Kara Kartal’da çıktığı 20 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcudan sık sık Cenk Tosun’la birlikte gol peşinde koşmasını isteyen Güneş’in, ek olarak oyuncusuna ceza alanı çevresinden de sık sık rakip kaleyi bitirici şutlarıyla yoklaması talimatını verdiği bildirildi. Rizespor mücadelesinde oyundan alınırken teknik direktör Şenol Güneş’e tepki gösteren Ricardo Quaresma, karşılaşma sonrasında hocasından özür dilemişti. Olympiakos karşısında ilk 11’de olacak Portekizli yıldızdan sık sık rakip ceza alanına girip takım arkadaşlarına pozisyon yaratmasını isteyen Güneş, bir diğer kanat oyuncusu Ryan Babel’den de Q7’ye sık sık maç içerisinde yer değiştirmesini istediği öğrenildi.

Fanatik