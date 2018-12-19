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Olcay Şahan'ın hareketi taraftarları çıldırttı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup edip son 16 turuna yükselirken, 71. dakikada oyuna giren Olcay Şahan, kaptanlık pazubandını takmayı reddetti.

Olcay Şahanın hareketi taraftarları çıldırttı

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Sivas Belediyespor’u 5-0 mağlup etti. Deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan ev sahibi ekip, bu sonuçla kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Trabzonspor'da takım kaptanları Sosa, Pereira ve Yusuf'un yokluğunda Sivas Belediyespor karşılaşmasında sahaya genç kaleci Uğurcan Çakır kaptan olarak çıktı. 71'inci dakikada Uğurcan yerini Arda'ya bırakırken, kaptanlık pazubandını ise çıkarken Olcay'a uzattı ancak Olcay almadı. Bunun üzerine maçın kalan kısmında Batuhan kaptan olarak sahada yer aldı.

Maçın ardından Trabzonsporlu taraftarlar deneyimli futbolcuya sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

Trabzonspor şov yaparak turladı

Trabzonspor şov yaparak turladı

'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

Trabzonspor'u yıkan haber

Trabzonspor'u yıkan haber


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Olcay Şahanın hareketi taraftarları çıldırttı

Olcay Şahan'ın hareketi taraftarları çıldırttı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup edip son 16 turuna yükselirken, 71. dakikada oyuna giren Olcay Şahan, kaptanlık pazubandını takmayı reddetti.
Trabzonspor şov yaparak turladı

Trabzonspor şov yaparak turladı

Trabzonspor, 2-2'nin rövanşında sahasında Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi.
Ver Onuru, al Tolgayı

'Ver Onur'u, al Tolga'yı'

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, Beşiktaş’ın radarına girdi. Milli eldiveni bedava bırakmak istemeyen bordo-mavililer, siyah-beyazlılardan eski kalecileri Tolga Zengin’i talep etti. İki tarafın derbinin ardından konuyu gündeme getirdiği öğ
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