Olcay Şahanın hareketi taraftarları çıldırttı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup edip son 16 turuna yükselirken, 71. dakikada oyuna giren Olcay Şahan, kaptanlık pazubandını takmayı reddetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Sivas Belediyespor’u 5-0 mağlup etti. Deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan ev sahibi ekip, bu sonuçla kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Trabzonspor'da takım kaptanları Sosa, Pereira ve Yusuf'un yokluğunda Sivas Belediyespor karşılaşmasında sahaya genç kaleci Uğurcan Çakır kaptan olarak çıktı. 71'inci dakikada Uğurcan yerini Arda'ya bırakırken, kaptanlık pazubandını ise çıkarken Olcay'a uzattı ancak Olcay almadı. Bunun üzerine maçın kalan kısmında Batuhan kaptan olarak sahada yer aldı.

Maçın ardından Trabzonsporlu taraftarlar deneyimli futbolcuya sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.