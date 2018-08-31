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Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.

Olcan Adının yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da transfer etti.

Son olarak Akhisarspor'da oyanyan ve sözleşmesi elinde olan 32 yaşındaki Olcan Adın ile 1 yıllık kontrat imzalandı. Antrenmana Antalyaspor'un yeni transferi Olcan Adın da katıldı.

Antrenmanı 8 ay sonra yeniden göreve gelen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi. Futbolcular ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile bir süre sohbet eden Öztürk, daha sonra saha ortasında takıma seslendi. Öztürk, burada yaptığı konuşmada yönetime isteyerek geldiğini anlattı.

Takımdaki finansal sıkıntıya rağmen futbolcuların birlik ve beraberliğinin, sahadaki performansın önemine dikkati çeken Öztürk, Antalyaspor'un çok iyi yerlere geleceğini belirtti.

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