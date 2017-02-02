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Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.

Olay paylaşım! Tarık Çamdal...

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor forması giyen Tarık Çamdal'ın Twitter hesabı ele geçirildi.

Olay paylaşım! Tarık Çamdal...

Bonservisi Galatasaray'da olan ve Eskişehirspor forması giyen Tarık Çamdal'ın Twitter hesabı hacklendi.

25 yaşındaki oyuncunun hesabından üstü çıplak kadın resmi paylaşıldı ve altına, "Bakalım ne kadar kirletebileceğiz" notu düşüldü.

Tarık Çamdal'dan açıklama

Tarık Çamdal, bu fotoğrafın paylaşılmasından kısa bir süre sonra hesabını tekrar kontrol altına aldığını açıklayarak, "Az önce hesabımdan yayınlanan fotoğrafla ilgili twitter hesabımı ele geçirmeye çalışan kişiler tarafından yayınlanmış olup, hesabımı tekrar geri alarak gerekli işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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