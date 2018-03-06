Olay iddia! İkisini birden istiyorlar

Lille'in Fatih Terim ve Gomis'i istediği iddia ediliyor.

Galatasaray'ın Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta Gomis'in attığı 4 gol Fransa'da birinci gündem maddesi oldu. Gomis, Galatasaray, Nagatomo ve Feghouli'ye övgüler dizilirken bombayı patlatan ise Canal Plus yorumcusu Pierre Menes oldu.

Menes, bu sezon 65 milyon euro'luk transfer yapmasına rağmen küme düşmemeye oynayan Lille'de Başkan Seydoux'nun hedefinde Fatih Terim'in olduğunu iddia etti. Seydoux'nun Terim ile birlikte Bafetimbi Gomis ve Feghouli'yi de istediği belirtildi.