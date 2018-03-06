Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Ligin bitime 10 hafta kala 24 gole ulaşan Gomis, beş gol daha atarsa Fenerbahçe efsanesinin 2010- 2011’deki 28 gollük performansını geride bırakacak.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

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Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu.
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PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.
Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.

Olay iddia! İkisini birden istiyorlar

Lille'in Fatih Terim ve Gomis'i istediği iddia ediliyor.

Olay iddia! İkisini birden istiyorlar

Galatasaray'ın Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta Gomis'in attığı 4 gol Fransa'da birinci gündem maddesi oldu. Gomis, Galatasaray, Nagatomo ve Feghouli'ye övgüler dizilirken bombayı patlatan ise Canal Plus yorumcusu Pierre Menes oldu.

Menes, bu sezon 65 milyon euro'luk transfer yapmasına rağmen küme düşmemeye oynayan Lille'de Başkan Seydoux'nun hedefinde Fatih Terim'in olduğunu iddia etti. Seydoux'nun Terim ile birlikte Bafetimbi Gomis ve Feghouli'yi de istediği belirtildi.

Dursun Özbek geri dönüyor

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İşte Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi

İşte Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi

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