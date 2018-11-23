Olay iddia! Fatih Terim istifa etmiş

Mustafa Cengiz’in Fenerbahçe’nin kabadayı söylemine karşın kendisini savunmamasına sinirlenen Fatih Terim’in gemileri yaktığı iddia edildi. İstifa kararı alan başarılı teknik adamın Cengiz ve Albayrak'ın 4 saatlik büyük uğraşı sonrası kararından güçlükle

Olaylı derbinin ardından Fenerbahçe cephesinden Fatih Terim'e yönelik kullanılan 'kabadayı' söylemi Galatasaray'da büyük bir kriz çıkarmıştı. Başkan Mustafa Cengiz'in 12 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili soruları "Yorum yok" diyerek yanıtlaması Terim'i adeta çıldırtmıştı. Ancak alınan son bilgilere göre tecrübeli hoca sinirlenmekle kalmadı, istifa kararı da aldı.

FLORYA BİR ANDA YANGIN YERİ OLDU

Başkan Mustafa Cengiz'in kendisini savunmaması nedeniyle hem büyük bir hayal kırıklığı yaşayan hem de çok sinirlenen Fatih Terim'in bu kararının bir anda Florya'yı yangın yerine çevirdiği belirlendi. İlk olarak başarılı teknik adamın yakın çevresinin devreye girdiği ve istifadan vaçgeçirmek için uğraştığı öğrenildi. Ancak bu çabaların sonuç vermediği ifade edildi.

2. KEZ ARALARINA KARA KEDİ GİRDİ!

Ardından Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim'le yüz yüze görüştüğü, Başkan Mustafa Cengiz'in de tecrübeli hocaya ulaşarak konuştuğu belirlendi. 4 saatlik büyük uğraşın ardından Terim'in istifa kararından vazgeçtiği öğrenildi. Daha önce transfer hüsranı sonrası karşı karşıya gelen Terim ve Cengiz arasındaki ilişkinin bu kriz sonrası hangi boyuta taşınacağı merak konusu.

Takvim