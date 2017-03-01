Olay açıklama: Sneijderi gönderin

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"KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ"

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor iyi kurulmuş bir takım. Maddi olarak da iyi durumda olan bir ekip. Bizi zor bir maç bekliyor. Kazanmak için sahaya çıkacağız. İmkanlarımız kısıtlı fakat oyuncularım ve ben elimizden geleni yapıyoruz. Savaşmak için sahaya çıkacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz"

"FUTBOLCULUK HOCALIKTAN DAHA KOLAY"

"Oyuncu olduğunuz zaman antrenman yapıp evinize gidiyorsunuz. Ama hoca olduğunuz zaman oyuncunun sağlını takip ediyorsun, oyuncunun antrenmanını takip ediyorsun, oyuncunun psikolojisini takip ediyorsun. Gerçekten çok zor oluyor. Futbolculuk daha kolay hocalıktan. Oyuncuların geçmişte oynadığım üst düzey takımlardan dolayı bana saygı duyuyorlar.Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Bir adım önde oluyorsun diğer antrenörlerden. Geçmişinde iyi bir futbolculuk kariyerine sahip bir hoca kendini oyuncularına daha iyi dinlettirebiliyor"

"HEDEFİM MİLLİ TAKIM"

"Ben üst liglerde de başlayabilirdim. Bu işe alt liglerde başlamak daha güzel. Bazı şeyleri aşağıda futbolcularla birlikte yaşıyorsunuz tecrübe sahibi oluyorsunuz. Ve başarı yaparak yukarı tırnaklarınla kazıya kazıya gelmek daha güzel. Büyük takımları çalıştırmak istiyorum. Milli takımı çalıştırmak istiyorum. Her hocanın hedefi milli takımı çalıştırmaktır. Igor Tudor sezon başında Karabükspor'a gelmişti. Hedefleri büyük olduğu için Galatasaray istedi ve Galatasaray'a gitti. Benimde hedeflerim büyük takımlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor"

"GALATASARAY'IN TUDOR HAMLESİ DOĞRU DEĞİL"

"İki taraf da hem doğru hem de yanlış diyebiliriz. Karabükspor Tudor'a 150 bin Euro ceza maddesi koymuş. Süper Lig'de çalışan bir hoca için bu ceza çok basit ve hafif. Yani hoca kötü gitseydi biz hocaya 150 bin Euro verip göndeririz deniyor. Mantık buna geliyor. Bu sefer hoca iyi oldu büyük takım istedi parasını verdi ve gitti. Karabükspor olarak cezai maddeyi az koyarsanız, hocaya teklif geldi ve istediği yere gitti. Galatasaray'ın da böyle bir hamle yapması doğru değil. Bu şekilde değilde en azından konuşarak anlaşılarak çözülebilirdi. Ya da başka bir hocayla anlaşılabilirdi. Bu şekilde almak bana göre doğru değil"

"CAROLE GALATASARAY'IN OYUNCUSU DEĞİL"

"Benim dönemimde Galatasaray takımına altyapıdan gelen 6-7 oyuncu vardı. Galatasaray şu anda oyuncuları dışarıdan arıyor. Galatasaray'ın aşağıdan gelen hiçbir oyuncusu yok. Son zamanlarda alttan gelen tek oyuncu Sabri'dir. Sabri de gerçek bir sağ bek değil. Sabri ofansif bir oyuncudur. Sonradan sağ beke çekilmiştir. Galatasaray yıllardır aradığı sağ beki bulamadı. Ben bu konuda suçu yönetimde buluyorum. Gelen hocalar her zaman kendini düşünüp Galatasaray'da hemen başarılı olayım düşüncesiyle transferler yaptı. Galatasaray'ın altyapıdan bir tane genç oyuncu bulması lazımdı. Sol tarafa bakıyorum Carole var. Kimse kusura bakmasın ama Carole Galatasaray'ın oyuncusu değil"

"SNEİJDER HEMEN GÖNDERİLMELİ"

"Galatasaray'da uzun zamandır arkadaş zaafiyeti var. Bazı oyuncuların hocaların üzerinde üstünlüğü var. 8-10 oyuncu bu konumda. O oyuncuları hemen gönderip Galatasaray formasının büyüklüğünü bilip ona göre oynayacak futbolcuların alınması lazım. Bazı oyuncular Galatasaray'ı çiftliği gibi kullanıyor. Sneijder'in Galatasaray'da oynadığı futbola bakın birde aldığı paraya bakın. Sneijder Galatasaray'ın üzerine çıkmış durumda. Sneijder hemen gönderilmeli"

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