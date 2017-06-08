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Olay açıklama: "Sneijder'i Fenerbahçe'de isterdim"

Hollanda Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Dick Advocaat, Wesley Sneijder’in geride kalan sezonda Galatasaray’daki en iyi futbolcu olduğunu söyledi.

Olay açıklama: Sneijderi Fenerbahçede isterdim

69 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe’de teknik direktör olduğum dönemde, Sneijder’in takımımda oynamasını isterdim." açıklamalarında bulundu.

Hollanda Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Dick Advocaat, Wesley Sneijder’in geride kalan sezonda Galatasaray’daki en iyi futbolcu olduğunu söyledi.

Geçen sezon Fenerbahçe’de görev yapan Advocaat, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yarın sahalarında oynayacakları Lüksemburg karşılaşmasından önce Hollanda’nın Noordwijk kentinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sneijder ile basın mensuplarının karşısına geçen deneyimli teknik adam, "Türk futbolunu herkes takip etmez ama Sneijder, geçen sezon Galatasaray’daki en iyi futbolcuydu." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in zor olduğunu aktaran 69 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe’de teknik direktör olduğum dönemde, Sneijder’in takımımda oynamasını isterdim. O zaman ligi üçüncü değil daha üst sıralarda bitirirdik. Onun, herkesin kıskanacağı bir kariyeri var." diye konuştu.

Hollandalı futbolcunun büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan Advocaat, "Sneijder, 2003 yılında milli formayla ilk maçına çıktığında takımın başında yine ben vardım. O zamanlar Sneijder ile büyük problemler yaşadığım doğrudur. Sneijder, o yıl İskoçya’yı 6-0 yendiğimiz maçta kendisini ispatladı." değerlendirmesinde bulundu.

Lüksemburg karşısında sahaya çıktığı takdirde Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını elde edecek Sneijder ise "Önemli olan, Lüksemburg’u yenerek 3 puanı almak. Aksi takdirde benim kıracağım rekorun hiçbir anlamı olmaz." dedi.

2013’ten bu yana Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki Sneijder, pazar günü Fildişi Sahili ile oynadıkları hazırlık maçında, 130 karşılaşmayla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi Edwin van der Sar’ı yakalamıştı.

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