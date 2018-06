Okay Yokuşlunun yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Okay Yokuşlu, İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Celta Vigo ile anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Okay Yokuşlu, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. Okay, salı günü İspanya'ya gidecek.

Anlaşmanın mali detayları henüz netlik kazanmadı. Okay, Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret alıyordu.

2011 yazında Altay'dan Kayserispor'a transfer olan Okay, burada geçirdiği 4 sezonun ardından 2015 yılında Trabzonspor tarafından transfer edildi. İlk sezonundan itibaren istikrarlı bir görüntü çizen Okay, bordo mavili ekipte geçirdiği üç sezonun tamamında 30 maç barajını geçti. 2017-18 sezonuyla Trabzonspor'la tamamı ilk 11'de olmak üzere 33 maçta forma giyen Okay, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon gösterdiği performansla Türkiye Milli Futbol Takımı'nda da yerini sağlama almayı başardı ve millilerin İran, Tunus ve Rusya'yla oynadığı son 3 hazırlık maçına da ilk 11'de başladı.

Milli oyuncu Emre Mor'un da forma giydiği Celta Vigo, geride bıraktığımız sezonda La Liga'yı; 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 13. sırada tamamladı.