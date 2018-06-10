Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.
F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı.
Galatasaray'da 7 ayrılık

Galatasaray'da 7 ayrılık

Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.

Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Okay Yokuşlu, İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Celta Vigo ile anlaşmaya vardı.

Okay Yokuşlunun yeni takımı belli oldu

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Okay Yokuşlu, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. Okay, salı günü İspanya'ya gidecek.

Anlaşmanın mali detayları henüz netlik kazanmadı. Okay, Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret alıyordu.

2011 yazında Altay'dan Kayserispor'a transfer olan Okay, burada geçirdiği 4 sezonun ardından 2015 yılında Trabzonspor tarafından transfer edildi. İlk sezonundan itibaren istikrarlı bir görüntü çizen Okay, bordo mavili ekipte geçirdiği üç sezonun tamamında 30 maç barajını geçti. 2017-18 sezonuyla Trabzonspor'la tamamı ilk 11'de olmak üzere 33 maçta forma giyen Okay, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon gösterdiği performansla Türkiye Milli Futbol Takımı'nda da yerini sağlama almayı başardı ve millilerin İran, Tunus ve Rusya'yla oynadığı son 3 hazırlık maçına da ilk 11'de başladı.

Milli oyuncu Emre Mor'un da forma giydiği Celta Vigo, geride bıraktığımız sezonda La Liga'yı; 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 13. sırada tamamladı.

Trabzonspor'dan Ali Koç'la ilgili ilk açıklama geldi

Trabzonspor'dan Ali Koç'la ilgili ilk açıklama geldi

Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Yusuf Yazıcı bombası

Yusuf Yazıcı bombası


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Okay Yokuşlunun yeni takımı belli oldu

Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Okay Yokuşlu, İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Celta Vigo ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspordan Ali Koçla ilgili ilk açıklama geldi

Trabzonspor'dan Ali Koç'la ilgili ilk açıklama geldi

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç'un "Trabzonspor'a elimi uzatacağım" açıklamasına cevap verdi.
Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Yeni sezonda zirveye oynamak isteyen Başakşehir, 10 numara pozisyonu için flaş bir hamle yaptı. İstanbul ekibi, Trabzon'un yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği Sosa'yla anlaştı.
Yusuf Yazıcı bombası

Yusuf Yazıcı bombası

İNGİLİZ basını Trabzonspor’un genç oyuncusunu Arsenal’in çok istediğini öne sürdü.
Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda bordo mavili kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Gökdeniz Karadeniz geri dönüyor

Gökdeniz Karadeniz geri dönüyor

Teknik Patron Rıza Çalımbay ile sezon sonunda yolları ayıracak olan Bordo-Mavili yönetimin taraftarların yüzünü güldürecek bir plan üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Roma, Trabzonspora Yusuf Yazıcı için teklifte bulunacak

Roma, Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı için teklifte bulunacak

Roma'nın Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
Okay Yokuşlu ezeli rakibe gidiyor

Okay Yokuşlu ezeli rakibe gidiyor

Okay Yokuşlu’yu isteyen Beşiktaş’a Trabzonspor 2.5 milyon euro (11 milyon TL) peşin artı Mustafa Pektemek ve kaleci Tolga karşılığını verdi. Lig bitimi tekrar görüşülecek.
Batallanın son maçında Trabzonspor şov

Batalla'nın son maçında Trabzonspor şov

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı....
Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu....
Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....