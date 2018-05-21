Okay Yokuşludan Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu gençleştirmek için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultudaki ilk hedefini belirledi. Kara Kartal'da 5 sezondur forma giyen Kanadalı ön libero Atiba Hutchinson'la yol ayrımında bulunan Beşiktaş'ın, bu bölgeyi yeni bir isimle güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Yönetimin, bu doğrultuda gündemine Trabzonspor'da görev yaptığı 3 sezonda ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken Okay Yokuşlu'yu aldığı öğrenildi.

PREMIER LİG TAKIMLARI PEŞİNDE

Bordo-Mavililer'deki yükselen form grafiğiyle dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncunun da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Birçok İngiltere Premier Lig ekibinin radarında bulunan tecrübeli futbolcunun, yurt dışı macerasından önce Kara Kartal'a gitmeyi istediği kaydedildi. Bu konudaki düşüncelerini yakın çevresiyle paylaşan Okay'ın, kulüplerin bonservisi için anlaşması halinde transfere zorluk çıkarmayacağı ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ

Trabzonspor formasıyla bu sezon 33 karşılaşmaya çıkan Okay Yokuşlu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Ön libero hattına ek olarak orta sahanın ortasında da görev yapabilen Okay'ın, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in genç oyuncuların gelişimine yaptığı katkıyı göz önünde bulundurarak tecrübeli teknik adamla çalışmanın hayalini kurduğu konuşuluyor.

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