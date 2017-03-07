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Avrupa arenasında Beşiktaş'a rakip olan takımlar maçlara çıkmadan dağılıyor, yaşanan krizler birbirini kovalıyor.
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Okay Yokuşlu imzalıyor

Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesini yenileyen Trabzonspor, Okay Yokuşlu’nun kontratını da 2022’ye kadar uzatacak.

Okay Yokuşlu imzalıyor

Bu sezon ligde ve kupada 29 maça çıkan, takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan Okay Yokuşlu uzun yıllar daha kariyerine Trabzonspor’da devam edecek... Bordo-Mavililer, 2018’in Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki başarılı futbolcunun mukavelesini 2022’ye kadar uzatacak.

Yapılan ilk görüşmelerde taraflar hemen her konuda uzlaşırken, Okay’ın maaşına da zam yapılacak. Bu sezon 700 bin Euro garanti maaş alan Okay’ın ücretinin 1 milyon Euro’nun üzerine çekilmesi planlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın vazgeçilmezlerinden biri olan Okay’ın önümüzdeki günlerde resmen sözleşmeye imza atması bekleniyor.

‘Sıkıntı çıkmaz’

Asbaşkan Ahmet Çubukçu da Okay konusunda sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Trabzonspor’un yöneticisi, “Okay sevdiğimiz, karakterli bir oyuncu. Yusuf Yazıcı ile anlaştık. Okay’ın da uzun yıllar kalmasını, devam etmesini istiyoruz. Sözleşme konusunda sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz” dedi.

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Maç sonu sözleşme açıklaması

Maç sonu sözleşme açıklaması

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Trabzonspor 1-0 Karabükspor


 

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