Okay Yokuşlu ezeli rakibe gidiyor

Okay Yokuşlu’yu isteyen Beşiktaş’a Trabzonspor 2.5 milyon euro (11 milyon TL) peşin artı Mustafa Pektemek ve kaleci Tolga karşılığını verdi. Lig bitimi tekrar görüşülecek.

YENİDEN yapılanma için düğmeye basan Beşiktaş, uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Trabzonspor’un genç yıldızı Okay Yokuşlu’yu renklerine bağlamak istiyor. Sık sık İstanbul’a gelip, Beşiktaş basketbol maçlarında bile görülen Okay’ın da Siyah-Beyazlı kulübü istediği belirtiliyor. İki takım arasında anlaşmanın sağlanması halinde Okay, yeni sezonda Atiba’nın yerine Beşiktaş forması giymeye başlayacak.

TOLGA’DA UZLAŞMA YOK

Bu transfer için Trabzonspor kulübü, Beşiktaş’tan 2.5 milyon euro (11 milyon TL) nakit parayı peşin olarak istiyor. Karadeniz ekibi ayrıca Mustafa Pektemek ve kaleci Tolga Zengin’i de talep ediyor. Mustafa Pektemek’in gitmesine sıcak bakan Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’i Tolga Zengin’in ayrılığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Çünkü Şenol Güneş, takım kaptanı Tolga Zengin’in gönderilmesine pek ılımlı yaklaşmıyor.

ATİBA DA GÖZTEPE’YE

Beşiktaş sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Atiba’yla yola devam etme niyetinde değil. 35 yaşındaki oyuncu da Göztepe ile transfer görüşmeleri yapıyor. Beşiktaş, Okay Yokuşlu’nun imza atması halinde Atiba’ya teşekkür edecek.

Akşam