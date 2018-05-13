"Seneye herkes beni konuşacak"

"Seneye herkes beni konuşacak"

Herkes Aykut Kocaman'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı ve bir daha forma vermediği Ozan Tufan'ın söylediği, '2018-19 benim sezonum olacak. Tüm Fenerbahçe taraftarları beni konuşacak' sözlerinin anlamını çözmeye çalışıyor.
PSG'den ayrılıyor mu? Açıklandı

PSG'den ayrılıyor mu? Açıklandı

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın takımda kalacağını açıkladı.
İtalya'da şampiyon Juve

İtalya'da şampiyon Juve

İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Juventus, Roma ile 0-0 berabere kalarak üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Atiba ile yollar ayrılıyor

Atiba ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, mukavelesi sezon sonu bitecek olan Kanadalı oyuncu Atiba ile devam etmeyecek.
Şampiyon takıma gidiyor

Şampiyon takıma gidiyor

Makedonya’da sezonu şampiyon tamamlayan Skendija, Fenerbahçeli Eljif Elmas’ı kadrosuna katmaya karar verdi.
Mesut Özil bombası

Mesut Özil bombası

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Son dakika olarak geçtiler

Son dakika olarak geçtiler

Wayne Rooney MLS ekiplerinden DC United ile anlaşmaya vardı.
Şok! İntihar etti

Şok! İntihar etti

Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intihar etti. Pergly'in kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

Okay Yokuşlu ezeli rakibe gidiyor

Okay Yokuşlu’yu isteyen Beşiktaş’a Trabzonspor 2.5 milyon euro (11 milyon TL) peşin artı Mustafa Pektemek ve kaleci Tolga karşılığını verdi. Lig bitimi tekrar görüşülecek.

Okay Yokuşlu ezeli rakibe gidiyor

YENİDEN yapılanma için düğmeye basan Beşiktaş, uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Trabzonspor’un genç yıldızı Okay Yokuşlu’yu renklerine bağlamak istiyor. Sık sık İstanbul’a gelip, Beşiktaş basketbol maçlarında bile görülen Okay’ın da Siyah-Beyazlı kulübü istediği belirtiliyor. İki takım arasında anlaşmanın sağlanması halinde Okay, yeni sezonda Atiba’nın yerine Beşiktaş forması giymeye başlayacak.

TOLGA’DA UZLAŞMA YOK

Bu transfer için Trabzonspor kulübü, Beşiktaş’tan 2.5 milyon euro (11 milyon TL) nakit parayı peşin olarak istiyor. Karadeniz ekibi ayrıca Mustafa Pektemek ve kaleci Tolga Zengin’i de talep ediyor. Mustafa Pektemek’in gitmesine sıcak bakan Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’i Tolga Zengin’in ayrılığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Çünkü Şenol Güneş, takım kaptanı Tolga Zengin’in gönderilmesine pek ılımlı yaklaşmıyor.

ATİBA DA GÖZTEPE’YE

Beşiktaş sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Atiba’yla yola devam etme niyetinde değil. 35 yaşındaki oyuncu da Göztepe ile transfer görüşmeleri yapıyor. Beşiktaş, Okay Yokuşlu’nun imza atması halinde Atiba’ya teşekkür edecek.

Batalla'nın son maçında Trabzonspor şov

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Akşam

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