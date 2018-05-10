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İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.

Okan Buruk: "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok duygulandım"

Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok duygulandım

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Akhisar Belediyespor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Akhisar Belediyespor teknik direktörü Okan Buruk maçın hemen sonrasında yaptığı açıklamada "Çok duygulandım. Sesim de çıkmıyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Akhisarspor'a bu gururu yaşattılar" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası Akhisarspor'un

Türkiye Kupası Akhisarspor'un

Seleznov'dan Galatasaray'a:

Seleznov'dan Galatasaray'a: "Neticede Camp Nou'da Barcelona ile oynamıyorsunuz!"

Akhisarspor Galatasaray'ı TT Stadı'na gömdü

Akhisarspor Galatasaray'ı TT Stadı'na gömdü


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Okan Buruk: Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok duygulandım

Okan Buruk: "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok duygulandım"

Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Türkiye Kupası Akhisarsporun

Türkiye Kupası Akhisarspor'un

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Akhisarspor Galatasarayı TT Stadına gömdü

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