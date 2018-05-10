Okan Buruk: "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok duygulandım"

Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Akhisar Belediyespor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Akhisar Belediyespor teknik direktörü Okan Buruk maçın hemen sonrasında yaptığı açıklamada "Çok duygulandım. Sesim de çıkmıyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Akhisarspor'a bu gururu yaşattılar" ifadelerini kullandı.