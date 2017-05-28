Oğuzhan Özyakupun açıklaması kafaları karıştırdı!

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda bu sezon ortaya koyduğu performansta büyük takdir toplayan Oğuzhan Özyakup, Gaziantepspor maçı sonrası kafa karıştırıcı ifadeler kullandı.

İlk olarak şampiyonluğu değerlendiren Oğuzhan Özyakup, "Belki farkında değiliz ama 2 sene üst üste şampiyon olmak çok zor bir şey. Geçen sene şampiyon olduktan sonra bu sezonun ne kadar zor geçeceğin ibiliyor duk ki; öyle oldu. Başakşehir'i de ayrı tebrik etmem gerekiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu kadar geride bıraktık ama Başakşehir bir türlü peşimizi bırakmadı. İkimiz arasında çok iyi rekabet oldu." dedi.

"Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız, geleceğe dair planların nedir?" sorusuna ise Oğuzhan Özyakup, "Şu an son dönemimde bazı haberler çıktı ama tamamen ben şampiyonluğa odaklanmıştım. Önemli olan şey oydu. Şampiyon olduk. Önce 2-3 veya 1 hafta şampiyonluğu kutlayacağız. Sonra milli takım kampımız var. Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu çok dile getirdim. Ama aynı zamanda Avrupa'da da hedeflerim olduğunu her zaman söyledim. Beşiktaş'ta da hedeflerime ulaştım. İki kez şampiyon olduk. 3 yıldızı taktık. Onu düşünecek durumda değilim. Tatile gidince o konuları düşünürüm." yanıtını verdi.

Başakşehir maçında 20 dakikada 3 gol yediklerini hatırlatan Oğuzhan Özyakup, "Normalde, öyle bir şeyin mümkün olduğunu hiç tahnmin etmedik. Maça çok kötü başlamıştık. O maç bizi uyandırdı. Belki ol maçı alsak 10 puan fark olacak ve rahatlayacaktık. Fenerbahçe'ye karşı evimizde çok iyi oynadık; ama son dakikada kendi kalemize attığımız golle berabere ayrıldık. O maçlar ekstra bir güç oldu. Çok iyi bir futbol oynadık. Şampiyonluğu hak ederek kazandık." yorumunu yaptı.